Spezia-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo le fatiche di Conference League culminate con la vittoria sull’Istanbul Basaksehir la Fiorentina torna a giocare in campionato in casa dello Spezia. Si tratta di una partita particolare soprattutto per il tecnico gigliato Vincenzo Italiano per il suo passato da allenatore degli aquilotti, con i quali non si è lasciato benissimo prima di approdare a Firenze. I viola sono ancora in cerca di una vittoria esterna che manca da tanto tempo, e hanno soltanto un punto in classifica in più dei liguri.

L’appuntamento è per le ore 15, dirigerà la gara il sig. Davide Massa di Imperia. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara con spazio ai commenti prima e dopo la partita.

