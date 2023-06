Splendida notizia per il mondo del calcio: Sergio Rico si è svegliato dal coma ed è fuori pericolo

Una bellissima notizia per il mondo del calcio e non solo: Sergio Rico, portiere del PSG, non è più in pericolo di vita. L’estremo difensore spagnolo, protagonista contro la Fiorentina nella semifinale di Europa League del 2015 quando vestiva la maglia del Siviglia, si è risvegliato dal coma in cui era finito dopo essere caduto da cavallo lo scorso 28 maggio.

La famiglia fa sapere che Sergio Rico ha ricominciato persino a comunicare a gesti con le persone intorno a lui e, anche se la strada è ancora lunga, il peggio sembra ormai alle spalle. Il portiere rimarrà ovviamente ancora ricoverato e monitorato all’ospedale di Siviglia, ma intanto è arrivata la notizia più bella e tanto sperata.