Sponda giallorossa proprio non ci stanno, Infascelli: “Tifosi viola che esultate a fare per una vittoria fasulla?”

Troppo dura da digerire evidentemente nella capitale la sconfitta di ieri al Franchi contro la Fiorentina, tanto da aizzare commenti velenosi e molti riferimenti alla direzione arbitrale. Tra quelli più “illuminati” c’è il tweet della voce radiofonica di Tele Radio Stereo, Roberto Infascelli: “Ciao tifosi della Fiorentina, siete passati dal non andare in coppa tramite campionato al non andare in coppa tramite campionato con una vittoria fasulla. Contenti? Sventolate?”.

Ciao tifosi della @acffiorentina, siete passati dal non andare in coppa tramite campionato al non andare in coppa tramite campionato con una vittoria fasulla. Contenti? Sventolate? — Roberto Infascelli (@RInfascelli) May 27, 2023