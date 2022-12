Sportiello e Pioli si ritroveranno: proprio come nella Fiorentina il portiere raccoglierà l’eredità di Tatarusanu

Marco Sportiello e Stefano Pioli si ritroveranno. Dopo l’esperienza nella Fiorentina, stagione 2017/18, il portiere e l’allenatore torneranno a lavorare insieme al Milan. Come riporta Milannews.it, è infatti ai dettagli la trattativa per portare Sportiello in rossonero in vista della prossima stagione.

Il portiere arriverà dall’Atalanta e ricoprirà il ruolo di vice Maignan, andando a sostituire un’altra vecchia conoscenza della Fiorentina come Ciprian Tatarusanu. Ironia della sorte, anche in viola Sportiello raccolse l’eredità del rumeno, sebbene in quel caso come titolare.