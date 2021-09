Sportiello: “Italiano è un allenatore di grande mentalità. Con la Fiorentina sarà una partita tosta, anche se l’Atalanta ultimamente ha dimostrato di avere qualcosa in più”

L’ex portiere della Fiorentina Marco Sportiello, oggi all’Atalanta, ha parlato così a Leovegas.news in vista della gara in programma sabato sera tra le due squadre: “Vincenzo Italiano ha già dimostrato di avere mentalità allo Spezia e la sua Fiorentina è una squadra di qualità. Hanno trattenuto giocatori importanti del livello di Vlahovic e Milenkovic, sarà una partita tosta contro un avversario storico, anche per la rivalità tra le due tifoserie. Allo Spezia Italiano ha compiuto un miracolo, salvandosi attraverso il gioco. L’Atalanta, comunque, in questi anni ha sicuramente dimostrato di avere qualcosa in più”.