Spunta anche l’interesse del Tottenham per Odriozola, che oggi deve decidere il suo futuro: il punto sulla trattativa

Secondo quanto riportato dal programma radiofonico spagnolo El Transistor non ci sarebbe solo la Fiorentina su Alvaro Odriozola. Nelle ultime ore anche il Tottenham avrebbe espresso il suo interesse per il terzino destro del Real Madrid. Dal canto suo però la società viola ha già raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il prestito del giocatore fino a giugno del 2022. Gli Spurs per arrivare a lui dovrebbero piazzare Aurier, al momento impresa non facile.

Adesso serve una risposta del giocatore, attesa da ieri, che dovrebbe finalmente arrivare in mattinata. Nel caso qualcosa non vada per il verso giusto comunque, la società viola ha portato avanti la trattativa con il Lille per Celik, che è il piano B.