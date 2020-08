Spunta il nome di Pavoletti per l’attacco viola

Secondo quanto scrive Tuttosport, per la fase offensiva da tenere vivi per la Fiorentina anche i nomi di Eder, un esperto del campionato italiano, e anche Leonardo Pavoletti che potrebbe lasciare Cagliari ed è già stato accostato ai viola la passata stagione per il post-Simeone. Per il centrocampo potrebbe tornare di moda il nome di Demme che i viola volevano ancor prima del Napoli. Da tenere vivo per quel reparto Praet e con il Leicester potrebbe anche essere fatto un discorso per Islam Slimani, attaccante algerino di 32 anni.

