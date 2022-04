Spunta la clausola rescissoria nel contratto di Italiano: ecco quando e come il tecnico viola potrà “sfruttarla”

Secondo quanto riporta il Tgr Rai Toscana sul contratto di Vicenzo Italiano con la Fiorentina ci sarebbe anche una clausola rescissoria che il tecnico gigliato potrà “sfruttare” in un periodo ben determinato dell’estate. Si tratta dei 15 giorni che vanno dal 1 giugno al 15 dello stesso mese, periodo nel quale potrebbe essere messo in dubbio il futuro a Firenze dell’allenatore ex Spezia. Di fatto se Italiano presenta un’offerta di una società pari a 10 milioni di euro (pagabile in una sola rata), la società gigliata è obbligata a risolvere il suo contratto.

