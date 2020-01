Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina ed è una vecchia conoscenza di Iachini…

Mercoledì prossimo sarà in arrivo in Italia, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il quale assisterà di persona alla partita della squadra in Coppa Italia contro l’Inter e poi si dedicherà anche al mercato viola. In questo senso spunta un nome nuovo per il centrocampo. A farlo è il quotidiano La Nazione che scrive dei contatti avuti con il Siviglia per Franco Vazquez, 31 anni, contratto in scadenza nel 2021 e con una valutazione di 10 milioni di euro.

Vazquez è una vecchia conoscenza di Iachini che lo ha avuto con sé durante la sua esperienza al Palermo.