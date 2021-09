Sta nascendo qualcosa di spettacolare per la gioia e l’orgoglio di Commisso. In questo caso la Fiorentina ha fatto davvero le cose per bene

Le critiche qui non sono mancate. E non mancheranno se vedremo cose che non ci piacciono, che non ci tornano, dal ‘basso’ dell’ormai difficile mestiere di giornalista. Però c’è ancora chi questo lavoro lo fa con passione, seguendo le cose che preferisce, senza la smania di voler far carriera per forza. E quindi potendo, anche, non inseguire per forza ‘amicizie’, ruffianerie, che fanno parte di questo mondo, ma anche della vita, da sempre. Tutto questo preambolo per dire cosa? Per sottolineare che, quello che sto per scrivere, non è certamente un qualcosa di ruffiano. Ma visitare, per la seconda volta a distanza di pochi mesi, il Viola Park, e vedere quello che sta nascendo è qualcosa di spettacolare. Ma, ancor di più, lo è vedere la gioia e l’orgoglio negli occhi di Commisso nel far da cicerone: è la forza di questa Fiorentina.

Una Fiorentina che, almeno questa è la sensazione, ha capito alcune cose. Soprattutto che è importante che si diffonda la stessa gioia che Commisso aveva negli occhi il giorno del suo insediamento a Firenze, e che forse si era un po’ persa dopo qualche conferenza stampa un po’ troppo pirotecnica, qualche domenica sfortunata, qualche acquisto sicuramente sbagliato. Rocco ride, scherza, fa battute. Ci sembra tornato in grande forma e non può che essere un bene per tutti.

Come in forma sembra essere anche la nuova Fiorentina. Un allenatore intelligente, un gioco divertente, una rosa ancora migliorabile ma forte, i conti in ordine, un proprietario che può e vuole decidere. Perché i soldi, tanti, ce li mette lui. E ha voglia di metterne sempre di più. Senza però sentirsi solo, come accaduto (anche per responsabilità sue) qualche volta nei mesi passati. Cancelliamo tutto e ripartiamo. D’altronde da sempre, nel calcio soprattutto, contano i risultati. Risultati che, rispetto agli investimenti fatti, sono stati bruttini, inutile negarlo. Ma oggi si volta pagina e se solo pensiamo all’inaugurazione del Viola Park, tra un anno, e alla bellezza di tutto quello che Rocco è riuscito a ‘costruire’ dopo trent’anni di attesa, ci torna tutta insieme la voglia di Fiorentina.

Infine una chiosa: oltre ai dieci campi da calcio, alla bellezza di tutti gli impianti messi a disposizione, alla modernità di una struttura davvero all’avanguardia, permetteteci di dire che non avremmo dato lo stesso giudizio se non ci fosse stata grande attenzione per il rispetto ambientale e per l’impatto visivo all’interno di un contesto dove, il panorama, le colline di Firenze, il verde di Bagno a Ripoli devono avere la precedenza. Perché prima del calcio, prima degli investimenti dei privati, conta il bene comune, la salvaguardia del territorio. Ecco, anche in questo senso è stato fatto un capolavoro. Italia Nostra, magari, poteva avere dei dubbi, legittimi visto il Paese in cui viviamo. Ma evidentemente, visto l’esito dell’esposto, Commisso e il sindaco Casini hanno fatto le cose per bene. Davvero per bene. Il centro che nascerà sarà un fiore all’occhiello della nostra città. Perché Bagno a Ripoli è ormai Firenze a tutti gli effetti.