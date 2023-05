Stadio Franchi: L’incontro Nardella-Fitto produce scenario ad alta tensione. I margini per un ricorso al Tar del Comune ci sono, ma la linea del sindaco è…

C’è un mese di tempo a disposizione del Comune di Firenze per decidere se presentare ricorso al Tar sul decreto di definanziamento riguardante i 55 milioni di euro che sarebbero destinati per il rifacimento del Franchi. L’incontro avuto dal sindaco Dario Nardella con il ministro Raffaele Fitto, si legge su La Repubblica, più che una soluzione ha prodotto uno scenario ad alta tensione. I margini teorici per un ricorso ci potrebbero anche essere, ma la linea di Nardella è comunque evitare il ricorso se la soluzione economica salterà fuori.

Palazzo Vecchio confida di poter accedere ai fondi per gli Europei 2032, sempre che l’Italia vinca l’assegnazione della manifestazione. Il ministro dello sport Andrea Abodi ha chiarito che ci sarebbe bisogno di un piano da 1,5 miliardi di euro per gli stadi in tutta Italia per la kermesse continentale e a quel punto l’operazione Franchi sarebbe coperta. Ma il verdetto in questo caso è rimandato al prossimo autunno.