Stadio provvisorio al Padovani: sopralluogo all’Unipol Domus di Cagliari

In vista dello stadio provvisorio al Padovani, martedì scorso una delegazione guidata dal direttore generale Giacomo Parenti e composta da tecnici del Comune di Firenze e da progettisti di Arup è stata a Cagliari. È stato effettuato un sopralluogo all’Unipol Domus, lo stadio provvisorio del Cagliari Calcio, utilizzato dal 2017 in attesa della costruzione del nuovo impianto dopo la demolizione del Sant’Elia.

Il sopralluogo è servito a raccogliere elementi utili per la progettazione dello stadio provvisorio di Firenze, previsto all’attuale impianto per il rugby “Padovani” a partire dalla stagione 2024-25 in concomitanza con i lavori per il restyling dello Stadio Artemio Franchi.