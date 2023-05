Staferov: “Kokorin può segnare 12 gol anche in Serie A. Se gli sarà permesso di giocare, farà tante reti per la Fiorentina”

Valery Staferov è stato il primo allenatore di Aleksandr Kokorin. Il tecnico russo è convinto che l’attaccante, che con la maglia dell’Aris Limassol ha appena battuto il suo record di segnature stagionali, possa fare bene anche alla Fiorentina.

“Alexandr è capace di segnare dodici gol a stagione sia in Russian Premier League che in Serie A – ha detto Staferov – Ha solo bisogno di essere supportato dal punto di vista psicologico. Se ci sarà fiducia in Kokorin, se gli sarà permesso di giocare costantemente, tornerà in Italia e segnerà per la Fiorentina“.

Staferov ha aggiunto: “Sasha è stato impiegato pochissimo a Firenze ed è difficile per un calciatore uscire da questo buco psicologico. Spero che tutto vada per il meglio per lui”.