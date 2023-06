Stagliano: “Sanzioni Uefa inique ma Roma e Fiorentina sono squadre di piccolo cabotaggio. Comportamento barbaro tifosi del West Ham, l’oggetto che ha ferito Biraghi…”

L’avvocato ed esperto di diritto sportivo, Mario Stagliano, è intervenuto su Radio Romanista per commentare i provvedimenti presi dalla Uefa nelle ultime ore e che hanno riguardato anche la Fiorentina: “Se andiamo a vedere i precedenti, dobbiamo prendere atto che non sono equi. Parliamo della Roma, del West Ham e della Fiorentina, cioè squadre di piccolo cabotaggio. Andare a toccare Juventus, Real Madrid, Barcellona, Manchester City o Psg, non sono nomi fatti a caso, è più difficile anche se c’è un Fair Play Finanziario che dovrebbe valere per tutti. In pratica se io ho i soldi in qualche modo organizzo i mondiali a casa mia, posso fare in pratica come voglio. Però purtroppo il mondo va così”.

E poi sugli episodi della finale di Conference League: “I tifosi del West Ham hanno avuto un comportamento barbaro. L’oggetto che ha ferito Biraghi avrebbe potuto comportare un esito diverso, ma il giocatore si è dimostrato un grande sportivo”.