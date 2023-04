Stankovic: “Difficile fare analisi dopo una batosta del genere, non c’è stata reazione. Sabiri lo vedrete tra due mesi, ho salutato Italiano e Biraghi, per loro ora viene il bello”

Sconsolato Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, in sala stampa:

“Dopo le partite che finiscono in questo modo di sicuro c’è qualche parola in più da dire, tra noi, la dirigenza e i giocatori perché ci sono modi e modi di perdere. Lo so che è difficile a caldo, sapevo di mille difficoltà in questa partita ma non mi aspettavo di subire così tanto nel secondo tempo. Nel primo eravamo scomodi, rognosi, abbiamo creato un paio di occasioni, poi abbiamo subito gol nel recupero. Non c’è stata la reazione, ci siamo sciolti e non mi è piaciuto per niente. Fare analisi è molto difficile dopo un 5-0. Il vero fallimento è quando smetti di lottare.

Ho la polmonite e lotto da due giorni con la febbre da 40, non aveva la forza di alzarmi durante la partita. Mi dispiace per questo ma ero sul posto dove volevo, cioè vicino ai ragazzi anche nel momento di una batosta. Leris? E’ stato bravissimo finché c’è stato, ha limitato un giocatore spettacolare come Amrabat. Abbiamo perso tanto quando è uscito. Per risolvere le problematiche è tardi, abbiamo 4-5 settimane di campionato. Se il problema è fisico o tattico ci lavoriamo ma lo stato mentale è quello che mi preoccupa di più, è difficile entrare nelle teste di ognuno di loro cercando di motivarli. Dobbiamo essere forti.

Sabiri? E’ difficile parlare di lui dopo una partita del genere, fosse entrato con un altro risultato vi avrebbe fatto vedere qualcosa di più. Tra due mesi sarà qui e potrete vederlo dal vivo e dare giudizi.

Abbraccio con Biraghi? Cristiano era un ragazzino della Primavera quando ero all’Inter, ho questa cultura di abbracciare tutti i giovani quando venivano. Ricordo anche Bonucci quando veniva con noi e oggi mi saluta come un fratello maggiore. Gli ho fatto i complimenti, come li ho fatti a Italiano perché ora arriva il momento bello, ho avuto la fortuna di giocare quel tipo di partita”.