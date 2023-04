Stankovic: “La Fiorentina sta raggiungendo tutti gli obiettivi, per valore della rosa e del club. Complimenti a Italiano ma noi veniamo a Firenze per giocare”

Momento davvero complicato per la Sampdoria di Dejan Stankovic, che va avanti per la sua strada e in conferenza stampa ha parlato in vista della gara con la Fiorentina:

“Giochiamo contro una squadra che sta raggiungendo pian piano gli obiettivi per il valore della rosa che hanno e per il valore del club. Per questo gli posso solo fare i complimenti. A mister Italiano che li fa giocare bene, qualche punto gli manca ma ultimamente hanno preso automatismi giusti. Giocano un calcio bello, moderno, con grande intensità e hanno un mix di tanti giocatori in rosa che gli permette di fare turn over e non perdere qualità. Sarà una partita bella tosta, molto difficile, non ho niente da aggiungere rispetto alle scorse settimane: si va a giocare.

A qualcuno serve più incoraggiamento e spinta perché la situazione non è semplice. Mi prendevano per pazzo quando dicevo che ce la possiamo fare e guardandoci indietro, abbiamo lasciato per strada 7-8 punti che avevamo già in tasca. Con quelli eravamo in lotta, non voglio giocare con l’intelligenza di tutti noi ma solo cercare di dare me stesso. Il fallimento? E’ quando si smette di lottare, di incitare i compagni, quando si rinuncia alla battaglia, vale anche per la vita. Cerco di dargli la fiducia che gli serve per giocare un calcio buono”.