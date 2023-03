Stankovic: “Non è vero che sono arrabbiato con Sabiri. La verità è che per la nostra situazione le sue doti tecniche non bastano”

La sostituzione, durante il primo tempo, contro la Salernitana aveva alzato un polverone intorno al centrocampista di proprietà della Fiorentina, Abdelhamid Sabiri. Cambiato per un atteggiamento non ritenuto consono dall’allenatore blucerchiato, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic è tornato sull’accaduto al Corriere dello Sport:

“Si dice che sarei incazzato con Sabiri. No, non lo sono. Non devo amare, né odiare nessuno. Amo la mia famiglia, nel lavoro c’è il rispetto. Se mi dai 100 ti do 100, se mi dai meno il feedback è meno. Anche Sabiri si impegna, ma deve farlo di più”.

E ancora: “Se potrà darci una mano? Dipende da lui, le doti tecniche non gli mancano ma non basta per come stiamo vivendo e giocando. Al primo posto deve esserci il sacrificio”.