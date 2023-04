Stankovic riesce a riprendere il Lecce al Via del Mare, ma resta ultimo e “perde” anche Sabiri Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il match delle 12:30 fra Lecce e Sampdoria, terminato sul punteggio di 1-1. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa grazie ad una rete di Ceesay, su assist del solito Strefezza, nella prima frazione. Nella ripresa, però, i cambi di Stankovic hanno rimesso in piedi la propria formazione, riuscendo a trovare il pari con un bello scavetto di Jesé Rodriguez.

Dal secondo tempo, anche il viola Sabiri in campo, che ha però rimediato un cartellino giallo al 68′, precludendosi in questo modo di scendere in campo nel prossimo incontro con lo Spezia. Il trequartista di proprietà della Fiorentina, infatti, era diffidato. Con l’1-1 finale, i doriani salgono a 16 punti, ma sempre ultimi in classifica, mentre il Lecce va a -1 dalla Salernitana, impegnata questo pomeriggio contro il Torino di Juric.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Roma 53, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 44, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Monza 38, Sassuolo 38, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16.