Stankovic: “Sabiri è come un bambino, dove vede la palla lui corre. Deve crescere, non lo schiero per non fargli fare brutta figura”

Nel post partita di Lecce-Sampdoria, l’allenatore dei blucerchiati Dejan Stankovic ha parlato anche del giocatore della Fiorentina Abdelhamid Sabiri, rimasto in prestito a Genova dopo il trasferimento a gennaio. Queste le sue parole:

“L’unico che può fare la differenza è lui stesso, deve ritrovare la voglia. Lui è giovane, non può mollare, ha ancora 7-8 anni di carriera davanti. Prima devi partire da lui, poi arriva il successo. Finché non migliora non lo posso schierare, gli farei fare una brutta figura. Deve migliorare fisicamente. Sabiri ha fatto bene, ma può fare meglio. Mi sembra sia come un bambino: vede la palla a destra va a destra, vede la palla a sinistra e va a sinistra. Deve essere più ordinato”.