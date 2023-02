Stankovic si prende un punticino dalla sua vecchia Inter e la ferma al ‘Ferraris’ Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Con Sampdoria-Inter si è conclusa la 22° giornata di Serie A. I nerazzurri sono stati fermati dalla penultima in classifica dell’ex Stankovic, che ha pareggiato per 0-0 al Ferraris. Con questo risultato, la Samp mangia un punticino sullo Spezia quartultimo, anche se resta a -8 dalla salvezza. Da segnalare anche l’ingresso nel secondo tempo di Sabiri, trequartista di proprietà della Fiorentina, che arriverà in Viola da luglio.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 59, Inter 44, Atalanta 41, Milan 41, Roma 41, Lazio 39, Udinese 30, Torino 30, Monza 29, Juventus 29, Bologna 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.