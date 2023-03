Stankovic tende la mano a Sabiri per la salvezza e la Fiorentina guarda interessata

Non si può dire che fino ad adesso sia stata una stagione fortunata per Abdelhamid Sabiri con la maglia della Sampdoria. Il giocatore marocchino, di proprietà della Fiorentina, è riuscito a trovare continuità e buone prestazioni solo con la sua nazionale, prima al Mondiale e poi durante le amichevoli.

I problemi societari che sta vivendo il club blucerchiato di certo non aiutano e la firma già messa con la Fiorentina che, a fine stagione, lo farà volare a Firenze può ulteriormente distrarlo. La Sampdoria però si deve salvare e Stankovic ha bisogno di tutti per farlo, specialmente un giocatore di talento come Sabiri.

Nello sprint finale alla Samp servono punti per raggiungere una salvezza molto lontana, ma il tecnico serbo spera ancora di ritrovare con sé il trequartista marocchino. Tempo e partite ce ne sono, bisogna volerlo. E se così fosse, la Fiorentina non potrebbe far altro che essere contenta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.