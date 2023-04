“Stasera la differenza tecnica tra Fiorentina e Cremonese non deve essere nemmeno considerata. Che la squadra viola si senta responsabile”

Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, stamattina troviamo il commento di Alberto Polverosi alla sfida che aspetta la Fiorentina di Italiano questa sera contro la Cremonese, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “4-0 a Braga e 4-1 a Poznan. A Firenze, al ritorno, 2-0 per i portoghesi a metà primo tempo (poi la Fiorentina ha ripreso possesso delle sue facoltà e ha chiuso vincendo), 3-0 per i polacchi a metà ripresa (poi la Fiorentina ha evitato i supplementari con due gol nel finale). A Cremona, come a Braga e a Poznan, non c’è stata partita. La Fiorentina ha dominato, poteva vincere con più di due gol di scarto, ma visti i precedenti si può paradossalmente pensare che sia meglio il 2-0 di un punteggio più ampio. Scherzare stasera è vietatissimo.

(…) Potrebbe trasformarsi nella prima finale dell’èra Commisso, anche di questo la Fiorentina deve sentirsi responsabile. Non può sbagliare. Non può pensare che la Cremonese sia un’avversaria arrendevole, disturbata dalle sofferenze di una retrocessione sempre più vicina. Per la squadra di Ballardini non è una gita fuori porta, conta anche per loro. E’ il momento decisivo della stagione della Fiorentina, due semifinali da giocare, in Italia e in Europa, come Inter e Juventus. La qualificazione alla finale di Coppa Italia contro i nerazzurri di Inzaghi può dare slancio anche per la Conference League. Il Basilea forse vale più della Cremonese sul piano tecnico, ma la differenza stasera non dovrà avere nessun peso, non andrà assolutamente considerata”