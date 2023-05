Stavolta è davvero finita: la Sampdoria non fallirà. La conferma di Ferrero: “Ho fatto il bene del club, ma mi rimpiangerete”

Stavolta ci siamo: la Sampdoria è salva dal fallimento. Il club, sull’orlo del baratro ormai da tempo, giocherà la Serie B nella prossima stagione scongiurando l’incubo di ripartire dai dilettanti. Dopo aver inizialmente rifiutato l’offerta, Massimo Ferrero ha raggiunto l’accordo con Andrea Radrizzani e Marco Manfredi e non presenterà ricorsi di fronte all’aumento di capitale. La mossa permette la ricapitalizzazione immediata di circa 35 milioni di €.

La conferma arriva anche dallo stesso Massimo Ferrero, che ha parlato a Telenord: “L’ho fatto per la gente, questa storia doveva finire. Una parte di tifoseria aveva stancato nell’insultarmi. Tanti errori sì, ma non da parte mia. Basta cercare capri espiatori. Radrizzani è una persona perbene, che conoscevo e che fa calcio. Gli faccio un in bocca al lupo. Ma un giorno rimpiangerete Ferrero“.