Stavolta Gori non segna ma mette comunque lo zampino su un gol del Cosenza

Stavolta non ha timbrato il cartellino, ma Gabriele Gori è entrato ancora una volta nel tabellino della partita. Il suo Cosenza è caduto 3-1 sul campo del Lecce, ma l’attaccante di proprietà della Fiorentina si è reso protagonista di un assist in occasione del gol della bandiera.

Per la verità si è trattato di un servizio abbastanza fortunoso, con il pallone che gli è carambolato sulla gamba diventando buono per Caso, il quale ha battuto il portiere da dentro l’area di rigore. Fortuna guadagnata comunque da Gori, che nell’occasione aveva dettato molto bene la profondità con un movimento da vero attaccante.

Gori resta dunque a cinque gol in campionato, ma continua a dimostrarsi punto fermo dell’attacco del Cosenza. Non resta che continuare a seguirlo, sperando che in futuro possa diventare una risorsa anche per la Fiorentina.