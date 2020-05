Stavolta Vecino può davvero lasciare l’Italia: due spagnole sull’ex Fiorentina

Potrebbe essere arrivata la volta buona per l’addio alla Serie A di Matias Vecino. L’ex centrocampista della Fiorentina, come si legge su fcinternews.it, potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo mercato estivo. Su di lui c’è l’interesse del Valencia, che intende sfruttare gli ottimi rapporto con il procuratore Alessandro Lucci che hanno portato al trasferimento in Spagna di Alessandro Florenzi durante l’ultimo mercato di gennaio. Sullo sfondo, però, c’è anche il Siviglia, che sta valutando una possibile mossa con Monchi da sempre estimatore del classe ’91.