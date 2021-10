Stefano Risaliti a FN: “L’infortunio di Castrovilli è stato molto complesso, anno scorso ha giocato con la pubalgia pur di onorare la maglia viola”

Il padre di Rachele Risaliti Stefano, che a breve diventerà il suocero di Gaetano Castrovilli, in un commento sotto a un nostro articolo in merito all’infortunio del centrocampista viola, ha voluto rispondere a un utente. Queste le sue parole:

“Caro *****, ti posso assicurare che l’infortunio di Gaetano è stato molto complesso. Io non ho bisogno di sognare visto che sono il padre di Rachele e questa vicenda l’ho dovuta vivere di persona. In genere non scrivo mai sui social e sono abituato dal 2016 a leggerne di tutti i colori senza reagire. Stavolta invece voglio dire che ti dovresti vergognare per ciò che esterni nei tuoi commenti, parli di un ragazzo che l’anno scorso ha giocato sei mesi con la pubalgia pur di onorare la maglia e che per colpa di quel maledetto sabato ha perso partite a cui teneva tanto e pure la Nazionale, addirittura sembra che ti infastidisca il fatto che due ragazzi splendidi e innamorati, si sposino. Per finire voglio solo dirti che, se specialmente sei giovane, impara a non farti trascinare dalla stupidità e dalla voglia di fare polemica a tutti i costi. Ti auguro il meglio per la tua vita e sempre forza viola”.