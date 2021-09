Stellini: “Fiorentina favorita contro il Genoa. Callejon è un giocatore importante, ma Milenkovic sposta gli equilibri”

L’ex vice di Antonio Conte all’Inter Cristian Stellini, tra l’altro anche ex calciatore del Genoa ed allenatore del Genoa Primavera, è intervenuto a Lady Radio per parlare della prossima sfida tra la Fiorentina e i rossoblù: “Il Genoa ha ribaltato una partita che sembrava persa a Cagliari ma è una squadra con tanti giocatori nuovi. Credo che la Fiorentina sia più avanti come costruzione della squadra e che quindi sia favorita, anche sei il pubblico di Marassi domani può incidere. Ballardini può aprire un ciclo a Genova, hanno fatto una buona squadra. Sono arrivati giocatori importanti come Caicedo e alcuni giovani interessanti. Italiano è la vera sorpresa del nostro calcio. Quanto fatto dallo Spezia è principalmente merito suo e si sta ripetendo a Firenze. La Fiorentina ha cambiato volto rispetto ad anno scorso, è aggressiva, alta e gioca a viso aperto”.

Sull’attacco dei viola, Stellini ha aggiunto: “Callejon si è calato bene nel nuovo modulo di Italiano. Credo sia un giocatore importante, intelligente e che sa fare bene le due fasi. Insieme a lui ci sono due super giocatori come Vlahovic e Nico Gonzalez: il serbo ormai è uno dei più forti nel nostro campionato, era già un giocatore di livello due anni fa, in questo ultimo periodo è esploso”.

Infine sul reparto difensivo ha concluso: “Milenkovic è un punto fermo, un giocatore che sposta gli equilibri: gli altri possono essere tutti titolari. Quarta è un ottimo giocatore, come Igor e Nastasic, il loro impiego dipenderà molto dalla tipologia di partita che vorrà fare Italiano”.