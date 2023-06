Stellini: “Ancora nessuna proposta formale. Siamo disponibili a trovare alternative, ma abbiamo una precisa esigenza. Il cs Davide Astori? Problematico per noi”

Lo stadio provvisorio della Fiorentina, durante i lavori all’Artemio Franchi, potrebbe essere il ‘Padovani‘, impianto a disposizione del Firenze Rugby 1931. A tal proposito, il presidente del club Fabio Stellini è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Non c’è ancora una proposta formale o qualcosa di scritto. Da parte nostra i rapporti sono ottimi e siamo in concessione per l’impianto del Padovani, appartenente al comune di Firenze“.

E aggiunge: “Noi non ci siamo opposti alle proposte, siamo disponibili a trovare una soluzione alternativa. La nostra esigenza, però, avendo allenamenti tutti i giorni e ininterrottamente, è un impianto che ci dia la possibilità di svolgere a pieno la nostra attività. Qualcosa come il centro sportivo Davide Astori sarebbe bellissimo, ma abbastanza problematico e, utilizzando solo un campo, il tutto si rovinerebbe presto”.

Sull’eventuale struttura provvisoria: “Si parla di 15-16 mila posti. Del Padovani attuale, non va preso in considerazione nulla: sarebbe tutto da decidere e da costruire. L’idea è una struttura fissa, che poi prevede tutto ciò che è accessorio per una squadra di calcio come la Fiorentina. Ciò che è rimovibile dopo la necessità sarebbe una curva e una tribuna tutta lungo il viale Paoli”.