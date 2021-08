Stemma della Fiorentina: Il prossimo anno potrebbe cambiare ancora. Possibile realizzazione di uno nuovo di zecca, targato Commisso

Le nuove maglie della Fiorentina sembrano essere un mix tra quelle sfoggiate nella stagione 1984/85 e 1985/86. Un tocco decisamente retrò e una strategia di marketing. A far discutere è il nuovo (vecchio) stemma che il club viola ha scelto di ritirare fuori.

Ma potrebbe non essere finita qui. Per la prossima stagione, si legge su La Nazione, la società potrebbe realizzarne uno nuovo di zecca da adottare per il 2022/23. Un giglio che in questo caso sarebbe targato Commisso.