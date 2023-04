Sticchi Damiani: “Grazie a Corvino e gli altri abbiamo fatto una plurivalorizzazione di guadagno, lavorano giorno e notte. Il Lecce contro la Fiorentina…”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto in conferenza stampa per parlare della situazione in casa giallorossa. Tra gli argomenti trattati anche il lavoro dell’ex ds viola Pantaleo Corvino e della partita giocata dai pugliesi al Franchi: “La mia visione è puntare sui giovani, a cui abbiamo destinato un budget importante, senza avere debiti e infatti non abbiamo nessun debito con le banche. La Primavera ci sta dando grandi soddisfazioni, stiamo raccogliendo risultati importanti: siamo di fronte a una plurivalorizzazione di guadagno, grazie al lavoro di Corvino, Trinchera e Delvecchio, che lavorano mattina e sera per valorizzare al massimo le risorse. Siamo ultimi o penultimi anche in termini di commissioni ai procuratori, evitando sprechi. Abbiamo anche un amministratore delegato come Mencucci che mi aiuta tantissimo, così come Mercadante lavora sulle strutture. Non dormiamo la notte per il meglio”

E sulle ultime partite in campionato: “A me la squadra è piaciuta contro Sampdoria, Fiorentina e Napoli, mentre a Empoli abbiamo perso facendo pochissimo contro una squadra che ha fatto anch’essa poco. Ma abbiamo 28 punti, siamo a +5 sulla zona retrocessione. Abbiamo vissuto momenti peggiori nella nostra storia”