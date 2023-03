Stilettate da Friburgo per la Juve, Streich: “I grandi club vogliono la Superlega per fare più soldi ma non sanno gestire neanche quelli che hanno già”

La questione Superlega, per come è stata architettata dai proponenti (Agnelli e Perez su tutti) non è andata giù a gran parte del mondo del calcio. Il tecnico del Friburgo Christian Streich ad esempio, interpellato sulla Juve, prossima avversaria in Europa League ne ha parlato così:

“Vedo cosa sta succedendo ora e in particolare per le grandi squadre in Spagna e in Italia, e mi rendo conto che il romanticismo è finito. I grandi club vogliono fondare la Superlega per fare ancora più soldi, ma prima di tutto dovrebbero assicurarsi di gestire correttamente quelli che hanno”.