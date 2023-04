Stillitano: “L’approccio americano allo sport può far crescere la Serie A. Appeal cresciuto in Usa grazie a Cardinale e Friedkin, sbarcati in Italia senza arroganza”

Uomo d’affari e italo-americano, Charlie Stillitano a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’avvento delle proprietà Usa in Serie A, pur senza citare Rocco Commisso:

“Tutti conoscono Gerry Cardinale, è una figura di riferimento nel mondo sportivo americano, anche per il suo impatto con gli Yankees. Una persona speciale che conosce benissimo lo sport. Friedkin è un grandissimo businessman, con una reputazione straordinaria. È entrato nel calcio con il giusto atteggiamento e sta facendo benissimo a Roma.

Lo dico da italo-americano, a volte in Italia siamo troppo legati alle tradizioni, con l’approccio americano al business dello sport penso che la Lega possa fare un salto di qualità. Le cose devono cambiare, come è successo in Inghilterra con l’avvento della Premier. Abbiamo bisogno di meno burocrazia e più business: le proprietà americane possono fare la differenza. Il calcio italiano sta tornando ad avere grande appeal anche in Usa, merito anche di questi investitori, come Cardinale e Friedkin, che sono arrivati senza arroganza”.