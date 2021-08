In conferenza stampa ha parlato il CT della Serbia Dragan Stojkovic, parlando anche del ritorno in Nazionale di Matija Nastasic. Queste le sue parole: “Non sapevo che alcuni giocatori avessero cambiato club. Ieri per esempio ho visto che Nastasic è andato alla Fiorentina. Ma non mi importa, perché ha meritato di essere tornato nella lista dei convocati e credo nelle qualità che ha questa squadra”.