Stop a Bajrami, la Fiorentina punterà su Bianco almeno fino a gennaio?

Stop brusco e, a questo punto, forse totale nella trattativa tra Empoli e Fiorentina per il passaggio in viola di Nedim Bajrami: l’atteso contatto previsto per ieri tra i due club non ha dato i frutti sperati, al punto che i viola (che non hanno mai ufficialmente confermato il proprio interessamento per l’albanese) hanno scelto di interrompere i dialoghi legati al classe ’99, che a questo punto è destinato a restare in azzurro.

Chi invece è pronto in ogni caso a fare il percorso inverso è Szymon Zurkowski: il polacco, che da tempo aveva fatto sapere di voler tornare in Provincia, è ormai a un passo dall’addio, con i viola che incasseranno un conguaglio di circa 5 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo della mezzala. Adesso, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, per la Fiorentina, si è di nuovo aperta la caccia a una nuova occasione per il ruolo di centrocampista, anche se ormai il tempo stringe e l’intenzione potrebbe essere quella di valorizzare il baby Bianco, almeno fino a gennaio.