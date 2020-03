Stop al pagamento degli stipendi dei calciatori, ma il rientro in campo per gli allenamento è ancora lontano

Secondo quanto è emerso dalla riunione di oggi avvenuta in videoconferenza tra tutte le società di Serie A e i dirigenti della Lega Calcio, si va verso la sospensione dei pagamenti degli stipendi dei calciatori almeno per il mese di marzo. Oltre a questa decisione, definita prioritaria da tutte le parti coinvolte, si è parlato anche di campionato, con la fine del torneo che molto probabilmente slitterà oltre il termine del 30 giugno. Non si è parlato invece di una data possibile per il ritorno in campo delle squadre per gli allenamenti, anche per le possibili restrizioni che potrebbero arrivare dal Governo nei prossimi giorni.