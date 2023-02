Stop muscolare non solo per Milenkovic ma anche per un obiettivo per la difesa del futuro

Non è l’unico centrale difensivo ad aver avuto problemi muscolare ieri Nikola Milenkovic (da valutare le sue condizioni) perché anche un obiettivo di gennaio ma soprattutto della prossima estate, come Giorgio Cittadini ha accusato una contrattura al flessore della coscia sinistra. Il centrale del Modena sta portando avanti la sua stagione su ottimi livelli in Serie B: a fine stagione, la Fiorentina eventualmente tornerà a parlarne con l’Atalanta, proprietaria del suo cartellino.