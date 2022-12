Stramaccioni: “Amrabat? Uno dei migliori centrocampisti del Mondiale. Il modulo di Regragui è l’ideale per lui: Italiano riavrà un giocatore più moderno”

L’ex allenatore dell’Inter, ora opinionista e seconda voce per la Rai ai mondiali, Andrea Stramaccioni ha commentato a Radio Bruno la prestazione di Amrabat di ieri sera contro la Spagna. Sentite come ne ha parlato:

“E’ un giocatore chiave per la sua nazionale, ha leadership e sa gestire le situazioni del campo, per non parlare delle sue qualità di mediano davanti alla difesa o possibile regista di centrocampo. Si è dimostrato uno dei migliori centrocampisti del Mondiale. Il modulo di Regragui, il 4-1-4-1, è l’ideale per far esprimere al meglio il marocchino”.

E ancora: “Visto l’exploit che sta avendo in questo Campionato del Mondo, a gennaio Italiano avrà un giocatore più moderno e un leader per aiutare la Fiorentina a migliorare le proprie prestazioni. Mercato? Spero che la Fiorentina riesca a trattenerlo per il bene del nostro campionato”.