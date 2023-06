Stramaccioni: “Il gol preso dalla Fiorentina alla fine contro il West Ham è a dir poco episodico. Nel calcio non si può parlare solo di sfortuna, ma è girato tutto storto”

L’ex tecnico dell’Inter, Andrea Stramaccioni, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero è ritornato sulle sconfitte subite dalle italiane nelle coppe europee, parlando anche dell’episodio che ha deciso la sfida tra la Fiorentina e il West Ham.

“Da allenatore sono consapevole che nel calcio non si può parlare soltanto di sfortuna – ha detto Stramaccioni – Ma fatemi dire per una volta che ce n’è stata tanta in tutte le gare. Il gol preso dalla Fiorentina, subito in modo a dir poco episodico nei minuti finali. La Roma, oltre che per gli episodi arbitrali che hanno indirizzato il match, ha avuto sempre il pallino del gioco in mano, e nella ripresa ha avuto occasioni importanti per poi prendere il gol su autorete. È girato tutto storto”.