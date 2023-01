Stramaccioni: “Italiano ha un chiaro DNA, ma gli manca qualità: Jovic non si discute, ma non è una punta. Amrabat? A questi livelli non sa giocare come ai Mondiali”

L’ex allenatore, oggi opinionista, Andrea Stramaccioni ha commentato a Radio Bruno il periodo storto della Fiorentina di Italiano, soffermandosi infine sull’Amrabat che è tornato dal Mondiale:

“La Fiorentina ha un DNA chiaro, che si basa sul possesso palla e sull’aggressività. Quando arriva ai 20 metri, però, manca di qualità, un problema che la rende non incisiva. Jovic non si discute per le sue qualità, ma penso che sia un giocatore a cui piace il fraseggio, avere qualcuno vicino. Davanti a lui serve una vera punta“.

Poi su Amrabat: “E’ stato il miglior centrocampista difensivo del Mondiale, riuscendo ad abbinare il recupero palla alla qualità nei momenti successivi. Nella Fiorentina riceve tanti palloni da ripulire, che era lo step successivo a quello che faceva col Marocco. Non è che non lo sappia fare, non lo sa fare a quei livelli lì“.