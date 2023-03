Stramaccioni: “La Fiorentina è uno dei peggiori avversari per l’Inter in questo momento. Auguro alla Viola di vincere un trofeo. Amrabat e Mandragora…”

Il commentatore e allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato della Fiorentina e del prossimo impegno contro l’Inter a Radio Bruno Toscana: “Vanno fatti tanti complimenti a questa squadra e all’allenatore. Mi ricordo la partita a Roma contro i giallorossi: nonostante un po’ di sfortuna per la Viola, mi è piaciuta una squadra propositiva. Dopo i Mondiali, mancava qualcosina negli ultimi sedici metri e il collettivo era in un momento negativo, ma quando c’è l’identità prima o poi emerge tutto quello che c’è di buono“.

E aggiunge: “Questa è una stagione importante per la Fiorentina e per la sua storia in generale. Le auguro di portare a casa qualcosa, ma soprattutto di porre le basi per il salto di qualità. La squadra arriva al momento decisivo con tante opzioni. Personalmente, mi sta piacendo tantissimo la coppia Amrabat-Mandragora, che è anche una delle chiavi della crescita viola“.

Sull’Inter: “La stagione è davvero complicata; non è mai semplice in un ambiente che ti mette pressione. Credo che l’annata nerazzurra verterà sulla Champions League, ma la Fiorentina è probabilmente uno dei peggiori avversari che poteva capitare in questo momento. Certo è che l’Inter non può più permettersi un altro passo falso, specialmente davanti ai suoi tifosi”.