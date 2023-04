Straordinari per Cabral mentre Jovic si riscalda per il campionato: l’alternanza che attende l’attacco di Italiano

Non è stato al meglio nelle ultime settimane Luka Jovic, un po’ sparito dai radar addirittura da prima del ritorno con il Sivasspor e c’è stato modo quindi per Cabral di mettere insieme minutaggio e anche gol. E dovrebbe toccare ancora a lui stasera (tra una mezz’oretta le formazioni ufficiali di Italiano): troppo importante l’appuntamento per concedersi un turn over che più avanti nel corso di aprile sarà quasi doveroso. Jovic intanto è tornato tra i convocati e sarà a disposizione, con buone probabilità di tornare da titolare nel match pre pasquale di sabato contro lo Spezia. Proprio nel rettilineo finale della stagione Italiano potrebbe aver trovato una staffetta ideale, finalmente ricevendo risposte dai suoi attaccanti.