Successore di Haaland o di Lewandowski? Le big tedesche su Vlahovic

Non può non esserci il nome di Dusan Vlahovic al centro delle cronache di casa Fiorentina. Il ritorno in campo dopo le polemiche delle ultime settimane non è stato positivo, sia per il ragazzo che per la squadra nel complesso. Nel frattempo, continuano ad aumentare le pretendenti all’attaccante serbo che nei prossimi mesi è destinato a dire addio a Firenze.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Borussia Dortmund starebbe seguendo con attenzione Vlahovic per sostituire Erling Haaland in estate. I gialloneri considerano il serbo il profilo ideale per prendere il posto del norvegese. Non c’è solo il BVB: secondo Sky Germania, anche il Bayern Monaco starebbe osservando le prestazioni dell’attaccante viola in vista di una possibile partenza di Lewandowski.