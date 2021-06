Suggestione Benitez-Fiorentina: in Inghilterra si dice altro

Nelle ultime ore il nome di Rafa Benitez è stato accostato alla panchina della Fiorentina. In Inghilterra, però, si raccontano cose diverse. Secondo quanto scrive il The Sun, entro la giornata di lunedì lo spagnolo dovrebbe essere nominato nuovo allenatore dell’Everton. Una scelta che andrebbe contro i tifosi dei Toffees, che già nei giorni scorsi si erano opposti all’arrivo di Benitez per via del suo passato al Liverpool e per delle dichiarazioni al vetriolo sullo stesso Everton, definito in passato ‘un piccolo club’.