Suggestione Ranieri a Praga? Amoruso: “Ha sbagliato meno di tutti ma mi aspetto Quarta”

Si fa un gran parlare di chi dovrà affiancare Milenkovic in finale di Conference League mercoledì prossimo, contro il West Ham e Luca Ranieri ce la sta mettendo tutta per convincere Italiano. Secondo l’ex viola Lorenzo Amoruso però, la coppia è già decisa:

“E’ quello che ha giocato di meno ma che si è guadagnato la fiducia di Italiano – ha detto a Radio Bruno – Ha sbagliato meno degli altri e ci può stare che giochi a Praga ma credo che difficilmente il tecnico cambierà i suoi titolari. Il West Ham giocherà con tante palle alte per cui mi aspetto Quarta e Milenkovic. L’argentino il sinistro non lo usa mai ed è logico che giochi meglio sul centro destra. Soprattutto per la costruzione dal basso della Fiorentina“.