Sul velluto in Conference League: la Fiorentina dilaga in trasferta. Conquistato un record italiano nelle competizioni europee

Con la vittoria a Poznan, la Fiorentina chiude virtualmente la pratica anche nei quarti di finale di Conference League. In questa competizione, la Viola non ha certamente affrontato temibili avversari, ma sono comunque arrivati successi convincenti, specialmente nella fase a eliminazione diretta, a testimonianza dell’ottimo momento dei ragazzi di Italiano.

In particolare, la Fiorentina ha conquistato un record statistico italiano in campo europeo. Secondo la preziosa conferma del giornalista Giuseppe Pastore, nella fase a eliminazione diretta, nessuna squadra italiana era mai riuscita a conquistare tre vittorie consecutive in trasferta segnando quattro reti in ogni partita. Braga, Sivas e Poznan si confermano un tris di successi unico dal punto di vista dei numeri.

Inoltre, secondo quanto riportato da Opta, la Fiorentina 2022/23 adesso è la seconda italiana per successi consecutivi in competizioni europee (9), dietro al Milan 1992/93 finalista di Champions League, che conquistò 10 vittorie di fila.