Sulle orme di Castrovilli. Ecco chi è il talento in arrivo alla Fiorentina dal Bari VIDEO

Anche questa volta la Fiorentina si è dovuta muovere in anticipo, per non farsi superare dalla concorrenza. Giovanni Mercurio, classe 2003 barese, è un talento molto interessante e la Fiorentina se lo è assicurato per circa 800000 euro. Così come Castrovilli, il giovanissimo calciatore ha mosso i primi passi da professionista con la maglia biancorossa del Bari. Nella passata stagione il ragazzo ha debuttato in Serie C, riuscendo a segnare anche il suo primo gol, contro il Palermo.

Mercurio è un centrocampista offensivo dotato di ottime doti nell’uno contro uno, oltre che di buona velocità di base. Destro naturale, non ha molti centimetri dalla sua parte ma una struttura muscolare robusta assistita da grande personalità. Il suo idolo non è banale: Roberto Baggio, un nome familiare per Firenze e la Fiorentina.

Il ragazzo pugliese si metterà a disposizione della Primavera di mister Aquilani, e muoverà i primi passi in viola con la formazione giovanile. La speranza è che possa imporsi e mantenere le aspettative, come fatto dal suo corregionale Gaetano Castrovilli, che partendo dalla Primavera gigliata è riuscito a laurearsi Campione d’Europa.

Ecco il gol di Mercurio, il primo tra i professionisti: