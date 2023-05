Superchi: “Qualche errore di troppo per Terracciano, ma non dimentichiamo le parate topiche in momenti decisivi. La Fiorentina si tenga stretta Italiano, con lui si sale di livello”

L’ex portiere e leggenda della Fiorentina Franco Superchi ha parlato al Brivido Sportivo, commentando l’avvicinamento alla finale di Conference League e la gara odierna contro la Roma. Ecco le sue parole: “Oggi si affrontano due squadre che puntano al fare risultato in modo totalmente diverso. Vero che la testa è all’Europa per entrambe, ma in realtà mi aspetto una partita vivace”.

Su Terracciano: “Gollini non ha funzionato, mentre lui c’è sempre stato e ha fatto parate topiche nei momenti decisivi. L’anno scorso ha fatto molto bene, mentre quest’anno ho visto più errori, però gli va riconosciuta la bravura”.

Su Italiano: “Allenatore molto bravo che conosce a meraviglia tutti i suoi giocatori, preparatissimo. La Fiorentina se lo tenga stretto, con lui il club può salire ancora di livello in futuro. Società? Tanto entusiasmo, ma l’inesperienza ha pagato. Ora vedo una dirigenza che ha raddrizzato la barra, sta lavorando bene”.