Supercoppa Primavera: Empoli-Fiorentina 2-0 Raddoppio empolese con Rizza. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Empoli-Fiorentina 2-0 (19′ Magazzù, 24′ Rizza)

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Andonov; Gentile Lucchesi, Frison, Kayode; Bianco, Corradini; Egharevba, Distefano, Agostinelli; Toci.



A disp: Fogli, Dainelli, Ghilardi, Munteanu, Romani, Petronelli, Favasuli, David, Neri, Amatucci, Rocchetti, Krastev.

Allenatore: Alberto Aquilani.



34′ Prova a reagire la Fiorentina, con Kayodè che mette al centro un ottimo cross, Egharevba dalla parte opposta va al tiro col destro, pallone messo in corner dalla difesa empolese.

32′ Bellissima iniziativa di Lucchesi sugli sviluppi di un corner. Il difensore mancino salta prima Rizza e poi Fazzini, ottenendo un buon calcio di punizione sulla zona sinistra, a ridosso dell’area di rigore empolese. Agostinelli calcia malissimo il piazzato stavolta, pallone passa che Evangelisti può allontanare senza alcun affanno.

31′ Toci lotta con carattere e scarica un bel pallone per Bianco al limite dell’area, tiro del centrocampista viola ben murato da Asllani.

30′ Perde il contrasto Agostinelli che si fa superare troppo facilmente da Boli, palla in verticale del terzino dell’Empoli e pronta uscita di Andonov ad anticipare Villa.

27′ Fiorentina in difficoltà dopo i due gol subiti in pochi minuti. La squadra di Aquilani ora dovrà cercare di reagire al doppio colpo per tentare di rimettere in piedi una sfida che si è messa molto male.

24′ GOL DELL’EMPOLI! Bellissima azione della squadra di Buscè che va in gol con Rizza. Conclusione splendida del terzino sinistro di casa su assist perfetto no look di Fazzini. Niente da fare per Andonov, trafitto in diagonale. Tutto troppo facile per i padroni di casa, che raddoppiano con facilità. 2-0.

20′ Ammonito Bianco, che protesta eccessivamente dopo un fallo commesso.

19′ GOL DELL’EMPOLI. Coast-to-coast micidiale di Boli, conclusione di sinistro del terzino francese dal limite dell’area e sulla ribattuta di Andonov il più lesto è Magazzù che brucia Gentile e mette in rete. 1-0.

18′ TRAVERSA CLAMOROSA DI AGOSTINELLI! Stupenda conclusione a giro sopra la barriera del fantasista pugliese, pallone che colpisce la parte alta dell’incrocio dei pali e termina poi sul fondo! Grande occasione per la Fiorentina.

17′ Recupero alto della Fiorentina grazie a Kayode e Bianco, punizione interessante guadagnata ai 25 metri dal centrocampista viola.

14′ Lancio lungo per Magazzù che prova a scappare via alla difesa viola, molto bravo però l’italotedesco Gentile che segue attentamente la punta empolese, gli taglia la strada e subisce fallo.

12′ Pericoloso l’Empoli in contropiede. Boli fa viaggiare Magazzù a destra, l’ex Inter entra in area ma tarda troppo l’assist al centro, buona la chiusura di Lucchesi che si rifugia in corner.

11′ Bel pallone di Fazzini per Magazzù, è veloce il numero 11 empolese che cerca al centro Villa sbagliando però la misura, recupera la difesa viola.

7′ Bel pallone di Bianco per Kayode a sinistra, il terzino ivoriano sgasa sulla fascia e serve a rimorchio Agostinelli, che da ottima posizione però controlla male e si fa rubare palla, non riuscendo a calciare in porta.

5′ Buona la pressione di Agostinelli che ruba palla e smarca Bianco a sinistra, il numero 8 viola sfida Boli e Degl’Innocenti guadagnando un corner. Sugli sviluppi dell’angolo conclusione di Gentile da fuori che non crea problemi a Hvalic.

3′ Inizio aggressivo della Fiorentina, che pressa altissimo l’Empoli e prova poi ad uscire col consueto giropalla. La posta in palio è alta e certamente c’è grande voglia di cercare di imporsi fin da subito.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio dell’arbitro Fontani. Presenti in tribuna i dirigenti viola Daniele Pradè, Nicolas Burdisso e Valentino Angeloni.

Manca sempre meno al match di Supercoppa Italiana Primavera tra Fiorentina e Empoli. Allo Stadio Carlo Castellani si sfideranno i viola, detentori della Coppa Italia Primavera vinta in finale contro la Lazio la scorsa stagione. Di fronte a loro gli azzurri di Antonio Buscé, vincitori del campionato Primavera 1 nella scorsa stagione. Dopo il sesto posto nella regular season, i toscani hanno inscenato uno splendido percorso playoff, all’interno del quale sono riusciti ad eliminare, nell’ordine, Juventus, Inter e l’Atalanta in finale. Per la squadra guidata da Alberto Aquilani si tratterà della quarta finale giocata nelle ultime quattro stagioni. I giovani viola inoltre vorranno rifarsi dopo il k.o. di un mese fa subito in campionato proprio contro gli azzurri. Fischio d’inizio alle 17.00 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.