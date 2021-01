Svolta nel “caso Cutrone”: una squadra brucia la concorrenza e si prepara a riportarlo in Serie A

Solo un’ora fa avevamo scritto della corsa a due, tra Parma e Udinese, per l’ex Fiorentina Patrick Cutrone. L’attaccante, appena rientrato in Inghilterra, potrebbe clamorosamente fare subito dietrofront e tornare in Serie A.

Rispetto a tale notizia, emerge proprio in questi minuti un aggiornamento riportato da Gianluca Di Marzio. Tra le due contendenti sarebbe infatti l’Udinese ad aver effettuato lo sprint decisivo per arrivare a Cutrone. L’intenzione è quella di portarlo in Friuli insieme a Llorente per sostituire il partente Lasagna, e l’operazione potrebbe definirsi più in fretta del previsto.