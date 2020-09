Svolta nell’operazione Pellegrini: ora la Fiorentina è davanti a tutti nella corsa all’esterno della Juventus

Possibile colpo di scena nella trattativa per Luca Pellegrini. Se solo poche ore fa il Genoa sembrava in vantaggio, ora emergono nuovi dettagli. Secondo Gianluca Di Marzio, l’entourage del giocatore sta andando avanti a trattare con la Fiorentina. Intanto nella giornata di domani è previsto un incontro tra Mino Raiola e la Juventus per decidere il futuro di Pellegrini, per il quale adesso la Fiorentina sembra essere davvero davanti a tutti.

